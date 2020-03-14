ترامب: طلبت من الكونغرس 50 مليار دولار لتمويل الحملة ضد كورونا

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت، إنه طلب 50 مليار دولار من الكونغرس لتمويل الحملة ضد فيروس كورونا، مؤكدا أنهم حصلوا على 8 مليارات إلأى حد الآن. وأضاف ترامب أنه سيقر حزمة تشريعات جديدة لمواجهة فيروس كورونا. يتبع..

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