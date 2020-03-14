إصابة وزير اندونيسي بـ' فيروس كورونا'

ونقلت "روسيا اليوم" عن المسؤول قوله، إن "عائلة بودي كاريا سومادي وافقت على إعلان إصابته، وأن الوزير كان على الخط الأمامي وعنصراً فاعلاً في احتواء فيروس كورونا".

من جانبه، أشار ألبرتوس بودي سوليستيا نائب رئيس مستشفى جاتوت سويبروتو، إلى أن حالة الوزير الذي حضر اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، مستقرة ومطمئنة.



وأصيب 96 شخصاً بفيروس كورونا، في حين توفي خمسة أشخاص في إندونيسيا، البالغ عدد سكانها أكثر من 260 مليون نسمة، وتعد رابع أكبر بلدان العالم من حيث عدد السكان.