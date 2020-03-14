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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتعتبر بذلك أول ضحية للفيروس في الولاية.
قال أندرو كومو، حاكم الولاية، اليوم السبت، إن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما كانت قد عانت من انتفاخ في الرئة توفيت فى مستشفى فى مانهاتن بعد إصابتها بفيروس كورونا.
وذكر كومو، للصحفيين المحليين في إحاطة إعلامية، إن عدد الحالات الإصابة في أنحاء الولاية ارتفع إلى أكثر من 500 حالة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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