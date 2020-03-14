اخبار العالم

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيويورك

0 نشر
اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

Advertisements

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيويورك والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيويورك

الخليج 365

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية إن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما توفيت بعد إصابتها بفيروس كورونا، لتعتبر بذلك أول ضحية للفيروس في الولاية.

Advertisements

قال أندرو كومو، حاكم الولاية، اليوم السبت، إن امرأة تبلغ من العمر 82 عاما كانت قد عانت من انتفاخ في الرئة توفيت فى مستشفى فى مانهاتن بعد إصابتها بفيروس كورونا.

وذكر كومو، للصحفيين المحليين في إحاطة إعلامية، إن عدد الحالات الإصابة في أنحاء الولاية ارتفع إلى أكثر من 500 حالة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا في نيويورك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا