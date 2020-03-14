مسؤول أمريكي: إصابة ثلاثة جنود أمريكيين في الهجوم على قاعدة التاجي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

قال مسؤول أمريكي، اليوم السبت، إن ثلاثة جنود أمريكيين أصيبوا في الهجوم الصاروخي على قاعدة التاجي في العراق.



وبحسب وكالة "رويترز" لم يذكر المسؤول، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، مدى الإصابات، كما أنه لم يتوقع أي رد أمريكي.

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وكان الجيش العراقي قد أعلن سقوط 10 صواريخ كاتيوشا، الأربعاء الماضي، على قاعدة التاجي التي تأوي جنودا أمريكيين وبريطانيين، في هجوم هو الثاني والعشرين من نوعه الذي يستهدف مصالح أمريكية عسكرية في العراق منذ أواخر أكتوبر.

وبحسب إحصاءات وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، قتل ثلاثة جنود من التحالف الدولي في العراق، أمريكيان وبريطاني، وأصيب 12 آخرون في القصف الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي.

وقال اللواء تحسين الخفاجي لوكالة "سبوتنيك" يوم الخميس إن القوات العراقية تأثرت أيضا بالقصف.

بعد ذلك، قامت الولايات المتحدة بشن هجمات مستهدفة خمسة مستودعات أسلحة لجماعة كتائب حزب الله في العراق.

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية، أمس الجمعة، أن الولايات المتحدة نفذت ضربات دقيقة ضد مواقع تابعة لـ"كتائب حزب الله" العراقي، شملت خمس منشآت لتخزين الأسلحة، وذلك ردا على هجوم صاروخي استهدف معسكر التاجي وأودى بحياة أمريكيين اثنين وبريطاني.