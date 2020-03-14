الحكومة الفلسطينية تطالب بالإفراج عن جميع الأسرى في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، السلطات الإسرائيلية بالإفراج عن "جميع الأسرى، لا سيما المرضى منهم والمصابين بالأمراض المزمنة والأطفال، حفاظا على أرواحهم في ظل تفشي فيروس كورونا (كوفيد- 19) في إسرائيل".



وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) قال اشتية في منشور على صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك" مساء اليوم السبت، "سنوجه رسالة إلى هيئة الصليب الأحمر الدولية لمطالبتهم بالعمل على الإفراج عن الأسرى وضمان سلامة المحكومين في سجون الاحتلال، والتأكد من مراعاة إدارة السجون إجراءات السلامة العامة لحماية أسرانا، خصوصا الحد من حالة الاكتظاظ في هذه السجون".

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وأكد أن "هيئة شؤون الأسرى والمحررين ستتابع سلامة أكثر من 6 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من خلال الأطر القانونية والإنسانية".

وأكد الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في بيت لحم.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة رام الله، اليوم السبت، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا (كوفيد -19) في فلسطين، "ثبتت إصابة 3 أشخاص ليرتفع العدد إلى 38 إصابة"، موضحا أن الإصابات "هي لمخالطي مصابين في بيت لحم".

وتابع "6429 مواطنا يخضعون للحجر الصحي المنزلي، منهم 2676 في قطاع غزة".

ودعا الناطق باسم الحكومة الفلسطينية المواطنين إلى "زيادة الاهتمام الشخصي، وتجنب الخروج من المنازل، وتجنب الاختلاط، خاصة وأن السبب في ارتفاع الإصابات هو المخالطة".