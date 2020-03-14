شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأسد يعلن تأجيل انتخابات مجلس الشعب حتي مايو المقبل والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أعلن الرئيس السوري بشار الأسد تأجيل انتخابات مجلس الشعب التي كانت مقررة في 13 نيسان/أبريل المقبل إلى 20 أيار/مايو المقبل بسبب المخاوف من فيروس كورونا الوباء العالمي المستجد (الجائحة).



وذكرت الرئاسة السورية، في بيان نشرته، اليوم السبت، على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك" للتواصل الإجتماعي: "ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة للتصدي لفيروس كورونا، الرئيس الأسد يصدر المرسوم رقم 86 للعام 2020 القاضي بتأجيل انتخابات أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحددة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 نيسان/أبريل 2020 إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار/مايو 2020".

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