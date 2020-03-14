شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الشرطة الكويتية تغلق مجمع تجاري بعد اشتباه في وجود حالات كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أغلقت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم السبت، مجمعا تجاريا بعد ورود بلاغ للصحة الوقائية عن اشتباه في وجود حالات كورونا في النادي الصحي الموجود داخل المجمع.



وأوصت الصحة الوقائية، بضرورة إغلاق المجمع وفحص جميع العاملين فيه بحسب صحيفة الراي.

وقال مصدر أمني إن العمل جار للتأكد من فحص جميع العاملين في المجمع.

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