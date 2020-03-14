إصابة وزير النقل الإندونيسي بفيروس كورونا المستجد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

قال مسؤول حكومي بارز في إندونيسيا، اليوم السبت، إن بودي كاريا سومادي وزير النقل دخل إلى المستشفى في العاصمة جاكرتا بعد أن أصيب بعدوى فيروس كورونا.



ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الرفيع، المعني بالدعم الإداري لمكتب الرئيس، إن عائلة سومادي وافقت على إعلان نبأ إصابته، مشيرا إلى أن الوزير كان "في طليعة جهود احتواء تبعات كوفيد-19 وعنصرا مهما فيها".

وأكد نائب مدير المستشفى أن حالة الوزير بدأت في التحسن. وحضر الوزير اجتماعا لمجلس الوزراء يوم الأربعاء. وكان أنيس باسويدان، حاكم جاكرتا، قد أعلن، اليوم السبت، إن العاصمة الإندونيسية ستغلق جميع المدارس وستطبق نظام التعليم عن بعد لمدة لا تقل عن أسبوعين اعتبارا من هذا الأسبوع للحد من انتشار فيروس كورونا.

Advertisements

وسجلت إندونيسيا 35 حالة إصابة جديدة بكورونا أمس الجمعة منها رضيعان مما يرفع عدد الإصابات هناك إلى 69. وأودى الفيروس بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص.

ودفع ارتفاع عدد الإصابات المؤكدة إلى مثليها بعض المدارس لإغلاق أبوابها قبيل إعلان باسويدان فيما اقترحت بعض الشركات على موظفيها العمل من المنزل.

كما قرر حاكم جاكرتا أيضا إغلاق المتاحف والمتنزهات وحدائق الحيوان لأسبوعين منذ أمس الجمعة.

وأعلنت مدينة سولو في إقليم جاوة الوسطى إغلاق المدارس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.