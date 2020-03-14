هولندا تسجل حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

الخليج 365

سجلت هولندا، اليوم السبت، حالتي وفاة جديدتين بفيروس كورونا المستجد.



وأفاد بيان للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة بـ"وفاة شخصين جراء فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي المتوفين إلى 12 شخص".

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كما أشار إلى "تسجيل 155 حالة إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 959 مصاب حتى الآن".

وأضاف البيان، على الموقع الرسمي للمعهد الوطني للصحة العامة والبيئة، "لقد تم تسجيل عدد أقل من الاختبارات الإيجابية الجديدة اليوم مقارنة بالأمس. وذلك لأن تركيز التحاليل يتم على الفئات المعرضة اكثر لخطر المرض مثل كبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة.

أما من يعانون من شكوى بسيطة وأعراض بداية للمرض فيبقون في المنزل منعزلين، في حال زادت شدة الأعراض نقلهم للمستشفى".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.