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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وزير التربية السوري يعلن مد توقف دوام المدارس العامة والخاصة والشرعية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
كشف وزير التربية السوري عماد العزب عن تفاصيل خطة الاستجابة التعليمية لتعويض الفاقد التعليمي الناجم عن قرار الحكومة السورية بتوقيف دوام المدارس العامة والخاصة والشرعية.
وألمح العزب خلال مؤتمر صحفي عقده ظهر اليوم إمكانية تمديد تعليق الدوام المدرسي تبعا للحاجة، كاشفا عن إلغاء الامتحان التجريبي لطلاب
وأشار وزير التربية إلى أنه سيتم تسجيل موضوعات الدروس التعليمية التي تشكل فاقد تعليمي في فترة التعليق ولجميع المواد الأساسية، إضافة إلى تفعيل عمل القناة التربوية لبث الدروس التعليمية المسجلة وللمواد الأساسية بفترة التعليق بمعدل سبع ساعات تعليمية يعاد بثها في فترة ثانية.
وأوضح العزب أنه سيتم بث هذه الدروس بمعدل خمس ساعات للصفوف الانتقالية ولصفوف الشهادات العامة لمدة ساعتين يومياً، وتخصيص ساعة ونصف صباحياً من أجل الاختصاصيين لتلقي الاتصالات للأسئلة المطروحة من قبل الطلاب والإجابة عليها ووضعها على موقع الوزارة وموقع القناة التربوية.
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