الإمارات تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات، شفاء 3 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتعافيها التام، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.



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وأوضحت الوزارة في بيان لها، الأحد، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخصين من دولة الإمارات، وشخص من الهند، وبذلك تكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في دولة الإمارات 23 حالة.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس كفاءة النظام الصحي، وذلك بفضل الدعم الذي توليه القيادة الإماراتية لهذا القطاع، والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار دولة الإمارات.

وأشارت إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضع المصابين تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.