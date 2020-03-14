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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر السيسي يعلن تخصيص 100 مليار جنية لتمويل مكافحة فيروس كورونا المستجد والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
خصصت مصر 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا.
وحسب "رويترز" قالت الرئاسة المصرية في بيان اليوم السبت إن مصر ستعلق الدارسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين ابتداء من 15 مارس في إطار جهود مكافحة تفشي فيروس كورونا.
وقال البيان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعا أيضا إلى تخصيص تمويل بقيمة 100 مليار جنيه مصري (6.38 مليار دولار) "في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".
وسجلت البلاد حتى الآن 93 حالة إصابة بفيروس كورونا وحالتي وفاة.
وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا.
وأكدت المنظمة الدولية أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها 135467 في 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات ما يقرب الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.
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