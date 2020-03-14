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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الأوقاف الفلسطينية تغلق المساجد والكنائس كافة بسبب كورونا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
الخليج 365
أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية، اليوم السبت، قرارا بإغلاق كافة المساجد والكنائس في الأراضي الفلسطينية، في إطار المساعي لاحتواء انتشار فيروس كورونا.
وأكدت وكالة "رويترز"، مساء اليوم، السبت، أن الوزارة أعلنت في بيان عن قرارها "حصر صلاة المواطنين في بيوتهم وعدم التوجه إلى المساجد والكنائس في سائر مناطق دولة فلسطين، ابتداء من اليوم السبت وحتى إشعار آخر، استنادا إلى توصيات وزارة الصحة والأطباء المختصين".
وأضافت الوزارة أنه "تماشيا مع توصيات وزارة الصحة بتقليل الاحتكاك بين الناس وتقليص التجمعات قدر الإمكان، فإننا في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ندعو أهلنا في فلسطين مسلمين، بأن يقيموا صلواتهم في بيوتهم، وأن تقتصر المساجد على رفع الأذان".
وتابع البيان "كذلك ندعو إخواننا المسيحيين إلى وقف الصلوات داخل الكنائس واقتصارها على دق الأجراس، انسجاما مع هذه الدعوة وهذا الموقف".
وكان المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، قد أعلن في وقت سابق، اليوم السبت، أنه تم تسجيل ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، ليرتفع العدد بذلك إلى 38 حالة.
وأضاف في مؤتمر صحفي في رام الله أن الحالات الجديدة "ظهرت في بيت لحم بعد فحص 35 عينة أخضعت للفحص هذا الصباح".
وأوضح ملحم أن الوضع الصحي للحالات السابقة جيد، وأن الحالات الجديدة التي ظهرت كانت بسبب الاختلاط بالمصابين، قائلا إن "الحجر الصحي المنزلي في فلسطين وصل إلى 6429 حالة منها 2676 في قطاع غزة".
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