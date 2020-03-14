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15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

أعلنت ​وزارة الصحة​ اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين ب​فيروس كورونا​ المستجد في ​البلاد​ إلى 93، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة. وأشارت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه "بلغ مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المثبتة مخبرياً 93 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى". وقال البيان: "نتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ونراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيراً والتي وضعت قيد التقصي الوبائي، وتؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان".


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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