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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا في لبنان والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 93، بعد تسجيل 15 إصابة جديدة. وأشارت الوزارة في بيان عبر موقعها الإلكتروني، إلى أنه "بلغ مجموع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد المثبتة مخبرياً 93 حالة، بما فيها الحالات التي تم تشخيصها في مستشفى بيروت الحكومي الجامعي، وتلك المبلغة من المستشفيات الجامعية الأخرى". وقال البيان: "نتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم ونراقب جميع المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشاراً محلياً للفيروس، باستثناء بعض الحالات القليلة التي شخصت أخيراً والتي وضعت قيد التقصي الوبائي، وتؤكد الوزارة أن جميع الحالات الباقية مرتبطة بعدوى من خارج لبنان".
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