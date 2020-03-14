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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا تغلق حدودها البرية مع بولندا والنروج والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020
أعلن رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين في بيان السبت، أن بلاده ستتوقف عن استقبال الأجانب اعتباراً من منتصف ليل السبت وستغلق حدودها البرية مع النروج وبولندا. وأضاف في بيانه أن الحظر سيطبق على كل أجنبي مسافر "لأسباب مهنية أو خاصة أو دراسية أو سياحية" ، باستثناء مواطني بيلاروسيا و"أعضاء الوفود الرسمية" ومن لديهم تصريح إقامة في روسيا. وتشترك روسيا بحدود برية قصيرة مع بولندا في جنوب جيب كالينينغراد. كما أن لها حدوداً مع أقصى شمال النرويج، طولها حوالى 200 كيلومتر. وسجلت موسكو 45 إصابة بفيروس كورونا المستجد لكن دون وفيات، وفقاً للبيانات الرسمية التي نشرت الجمعة. كما أعلنت السلطات الروسية الجمعة أنها ستخفض عدد الممرات الجوية إلى الاتحاد الأوروبي اعتباراً من الإثنين لاحتواء الفيروس. وأغلقت روسيا بالفعل حدودها مع الصين، وفرضت قيوداً على استقبال القادمين من إيران وكوريا الجنوبية لمنع انتشار المرض.
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