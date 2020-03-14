ميليشيا الوفاق تنسحب من محور صلاح الدين في طرابلس بليبيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 14 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

قال ضابط في الجيش الوطني الليبي، اليوم السبت، أن ميليشيات تابعة لحكومة الوفاق برئاسة فايز السراج، انسحبت من محور استراتيجي في خضم المعارك الجارية بضواحي العاصمة طرابلس.



ونقل موقع إرم نيوز عن المقدم صالح بن سليمان، أن إنسحاب ميليشيا الوفاق جاء بعد ضربات عنيفة تلقتها من قوات الجيش الليبي .. مشيراً إلى أن محور صلاح الدين طريق يربط مطار طرابلس بوسط المدينة، وشهد على أغلب المواجهات بين قوات الجيش والقوات التابعة للوفاق، خلال الفترة الماضية.

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وأشار الضابط إلى أن ”التقهقر الكبير في قوات الوفاق يرجع إلى قوة الضربات التي تلقتها اليومين الماضيين، وأسفرت عن أسر مجموعات كبيرة من ميليشيا غنيوة وعدد من المرتزقة السوريين“.

وأوضح أن قوات الجيش قتلت ”بعض القادة الميدانيين في المواجهات، أهمهم عثمان حسن جحا من ميليشيات مسلاته وهو المكلف بقيادة المسلحين في كوبري المطار“.