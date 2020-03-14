بعد تعليق الدراسة.. تفاصيل تخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ودعم منشات الرعاية الصحية ضمن خطة الدولة القوية لمواجهة انتشار الفيروس.

ووجه الرئيس السيسي خلال اجتماعه برئيس مجلس الوزراء بتعليق الدراسة لمدة اسبوعين في المدارس والجامعات ضمن الخطة الموضوعة لتعقيم كافة المنشآت والحد من انتقال العدوى. حسبما نشر موقع "القاهرة 24".

أعلنت السلطات تعليق الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وتخصيص 100 مليار جنيه، في إطار الخطة الموضوعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن تعليق الدراسة يبدأ من غدا الأحد، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتخصيص 100 مليار جنيه، لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت في وقت سابق أن عدد الحالات المؤكدة في مصر وصل إلى 93 حالة، لافتة إلى أنه تم تسجيل حالتي وفاة بسبب فيروس "كورونا"، لسائح ألماني وامرأة عمرها 60 عاما، وأضافت أن حالات الإصابة الجديدة تشمل 5 مصريين، و8 أجانب.

Advertisements

وأعلنت في الوقت نفسه، عن تعافي 21 حالة، خرجت جميعها من مستشفى العزل. حسبما نشر موقع "سكاي نيوز".

ونشرت الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء في وقت سابق على "فيسبوك"، إجراءات الحماية المتبعة بجميع منافذ الدخول من مطارات وموانئ، وكذلك استعدادات السكك الحديدية، للوقاية من فيروس "كورونا".

وأوضح الفيديو، الاستعدادات في جميع المطارات والموانئ المصرية لتطبيق معايير السلامة والأمان، وفقا للتعليمات الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وشدد على الالتزام بالفحص الطبي الإجباري وبشكل دقيق لجميع الركاب القادمين من الخارج، وكذلك لجميع المتعاملين بشكل مباشر مع ركاب الرحلات الجوية.

وجاء في المقطع أنه تم وضع خطط وقائية على أعلى المستويات مع رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أقسام الحجر الصحي والفحص الطبي بمنافذ دخول البلاد، وتجهيزها بأحدث المعدات ومضاعفة أعداد القوى البشرية بها.