أكّد الوزير السابق ​أشرف ريفي​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أنّ "تجاهُل الدولة لعكار ظلم كبير يجب اليوم تجاوزه فورًا، بتخصيصها بكلّ المعدّات الطبيّة العاجلة، لمنطقة من أكثر المناطق حرمانًا في ​لبنان​"، مشدّدًا على أنّ "الوضع لا يحتمل التأخير، فحذارِ غضب الناس".

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كانت هذه تفاصيل خبر ريفي: تجاهل الدولة لعكار ظلم كبير يجب تجاوزه فورا بتخصيصها بكل المعدات الطبية العاجلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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