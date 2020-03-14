خريطة طريق في بلدية بشري تفاديا لتفشي كورونا

عقدت بلدية بشري، وبتوجيهات من نائبي ​قضاء بشري​ ​ستريدا جعجع​ وجوزاف اسحق وبالتواصل مع قائمقام بشري ربى الشفشق، اجتماع في قصر بلدية بشري اجتماع لمتابعة موضوع تفشي وباء ​فيروس كورونا​ بالتعاون مع كافة الجمعيات وشرائح المجتمع الأهلي وذلك للحد من مخاطر الوباء والحفاظ على الأهالي من خطر تفشيه بينهم.

وتمّ الإتفاق على خريطة الطريق التي تقضي "بإستحداث غرفتي عزل في مستشفى بشري الحكومي لإستعمالهما إذا دعت الحاجة، وتجهيز 22 غرفة في مستشفى مار ماما للحجر الصحّي مخصصة حصراً لأهالي قضاء بشري، وتأمين ممرضتان للمناوبة بشكل دائم في مبنى الحجر الصحي، والطلب من أصحاب النقل المشترك في بشري المعروفين بكرمهم وتفانيهم للخير العام ولمصلحة قضاء بشري، وخاصةً نقليات الأرز ونقليات اسطفان التوقف عن العمل لمدة 21 يوماً و ذلك حفاظاً على سلامة أهلنا على ان يتم تعقيم كافة الباصات خلال فترة التوقيف عن العمل".

كما واتفق المجتمعون على "التنسيق اليومي مع كهنة الرعية بخصوص آلية تخفيف الإكتظاظ داخل الكنائس لمنع انتقال أي عدوى، والطلب من أصحاب الفنادق وبيوت الضيافة والمتاحف والملاهي و​النوادي الرياضية​ التسكير لمدة 21 يوماً، واقفال ​الحدائق العامة​ حتى اشعار أخر، والطلب من أصحاب المحلات التجارية من محلات الخضار والسوبرماركت والملاحم والأفران وغيرها التعقيم الدائم لمحلاتهم، والطلب من أصحاب المطاعم الإقفال والإكتفاء بخدمة الdelivery، بالإضافة إلى قطع المياه عن سبيل المياه في كل ساحات بشري".

كما أوصى المجتمعون "بمنع دخول باصات الرحلات منعاً باتاً وتكليف جهاز شرطة بشري لمراقبة مداخل المدينة، وتكليف بلدية بشري بالتعاون مع الكشاف الماروني لإقامة حملة تنظيف للكنائس وتعقيمها عبر الإستعانة بالمجتمع الأهلي للتعاون في هذه المرحلة"، وتم الإتفاق على أن يعقد اجتماع ثانِ قبل الشعانين و​الجمعة العظيمة​ لإتخاذ القرار المناسب وفق الحالة اليومية وتطور تفشي الوباء.

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وتم "تكليف المراقب الصحّي في بلدية بشري لمراقبة الأسعار في الصيدليات ومحلات بيع أدوات الوقاية والتنظيف والتعقيم وإعلام ​وزارة الإقتصاد​ عن أية مخالفة، والطلب من إدارة المعهد الموسيقي التسكير لمدة 21 يوماً منعاً لإنتقال الفيروس عبر اللآلات الموسيقية، والتنسيق مع الكهنة لنقل أماكن العزاء من الصالون الى داخل الكنيسة وخلق مسافة 1,5 متر أثناء تقبل التعازي".

وخلص المجتمعون إلى "تنظيم زيارة كبار السن وتوزيع منشورات للتوعية وتوزيع معقمات من قبل مركز ​القوات اللبنانية​ في بشري، واقامة لقاءات توعية من قبل مستشفى بشري نهار الاحد بعد القداديس، والطلب من أهالي وشباب وشابات بشري للتعاون لمصلحة مدينتا وللحفاظ على السلامة و​الصحة العامة​ والإبقاء على الإجتماعات مفتوحة من خلال خليّة طوارئ"، وقد وضع الخط الساخن 001585-70 للتواصل مع خليّة الطوارئ في حال الإشتباه بأية حالة وبائية.

وشكر رئيس بلدية بشري شركة تلسكي الارز على مبادرتها لإقفال محطات التزلج حفاظاً على الصحة العامة، كما اعلن رئيس مجلس ادارة مستشفى بشري الحكومي بالتكليف عن استقدام إدارة المستشفى اللباس العازل PPE لإستعماله عند التواصل مع المرضى .