أشار الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري، إلى أنه "رجعت حليمة لعادتها القديمة".
وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر الحريري أن "سياسة تركيب الملفات والاستدعاء الى التحقيق تطل برأسها من جديد وما شهدناه مع الدكتور هادي مراد دليل قاطع".
ولفت إلى أن "ذنبه الأكيد انه تجرأ على رفع الصوت عاليا للتصحيح ليس الا، لكن من يعنيهم الأمر يريدون التصفيق لا التصحيح".
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الحريري متضامنا مع هادي مراد: سياسة تركيب الملفات تطل من جديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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