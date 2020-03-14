أحمد الحريري متضامنا مع هادي مراد: سياسة تركيب الملفات تطل من جديد

أشار الأمين العام ل​تيار المستقبل​ ​أحمد الحريري​، إلى أنه "رجعت حليمة لعادتها القديمة".

‏وفي تصريح له على وسائل التواصل الإجتماعي، اعتبر الحريري أن "​سياسة​ تركيب الملفات والاستدعاء الى التحقيق تطل برأسها من جديد وما شهدناه مع الدكتور هادي مراد دليل قاطع".

‏ولفت إلى أن "ذنبه الأكيد انه تجرأ على رفع الصوت عاليا للتصحيح ليس الا، لكن من يعنيهم الأمر يريدون التصفيق لا التصحيح".