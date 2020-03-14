عناصر مخابرات الجيش باشروا بحملة إقفال في عكار

أفادت معلومات صحفية عن أن عناصر من مديرية ​مخابرات الجيش​ - مكتب حلبا باشروا بحملة لإقفال المطاعم والمقاهي ومحلات التسلية في القرى والبلدات العكارية، وذلك تنفيذا للقرارات الوزارية المتخذة في إطار الإجراءات الوقائية للحد من انتشار ​فيروس كورونا​ وحفاظا على ​السلامة العامة​.

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