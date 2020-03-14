فهي: لا صحة لخبر وفيديو نقل مصابين لمبنى كلية الاعلام بوطى المصيطبة

نفى المكتب الاعلامي لوزير الداخلية والبلديات ​محمد فهمي​، الأخبار المتداولة عن نقل مصابين إلى مبنى ​كلية الاعلام​ في ​وطى المصيطبة​. وأشار مكتب فهمي في بيان أنه "يتم التداول عبر منصات ​وسائل التواصل الاجتماعي​ بخبر مرفق بفيديو، عن نقل عدد من المرضى المصابين ب​فيروس كورونا​ من ​الضاحية الجنوبية​ إلى مبنى الكلية الاعلام في وطى المصيطبة في ظل انتشار مسلح، يهم المكتب الإعلامي أن يوضح بأن الخبر والفيديو لا صحة لهما اطلاقا، وأن الفيديو المنشور يعود إلى تحرك شعبي سابق في إحدى المدن اللبنانية ، كما وأن وجود عدد من الاشخاص في باحة كلية الاعلام في وطى المصيطبة يعود الى انه وبعد الاشتباه بإصابة احد المهندسين في فرع النقابة في ضبية تمنى نقيب المهندسين على مهندسي الفرع المذكور الحضور الى مقر النقابة المجاور لكلية الاعلام لاجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتهم".

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