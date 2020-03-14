مستشفى راغب حرب أعلن سلسلة إجراءات: لا إصابات لدينا

أعلنت إدارة مستشفى راغب حرب في تول - النبطية في بيان، أنها ونظرا للأوضاع الراهنة وفي إطار العمل المشترك للحد من انتشار فيروس كورونا، اتخذت سلسلة من الإجراءات الوقائية سيبدأ العمل على تنفيذها إبتداء من بعد غد الإثنين.
وتتضمن الإجراءات توقف زيارات المرضى نهائيا للحفاظ على سلامة المرضى مع وجود مرافق واحد لكل مريض، ووقف العمليات الجراحية العادية وإستقبال الحالات الطارئة فقط حتى إشعار آخر، وإقفال العيادات الخارجية حتى إشعار آخر، بالإضافة إلى إقفال عيادة الأسنان حتى إشعار آخر.
وتمنت من كل وسائل الاعلام "الدقة في نقل الأخبار وعدم نقل أي خبر إلا بعد التواصل مع العلاقات العامة في المستشفى"، مشيرة إلى أن هذه الاجراءات "إضافة إلى عدد من الإجراءات الداخلية"، اتخذت "من قبل إدارة المستشفى، ولا يوجد أي حالة مصابة بالفيروس، وأي حالة يشتبه بها يتم تحويلها مباشرة الى المستشفيات المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة".
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