بلدية بعلبك: إقفال المطاعم والمراكز التجارية والرياضية بدءا من الإثنين

أصدرت ​بلدية بعلبك​ قرارا قضى ب"الإقفال الموقت، وحتى إشعار آخر، اعتبارا من بعد غد الاثنين، للمقاهي والمطاعم والمحال التجارية و​النوادي الرياضية​ والمراكز الثقافية والترفيهية، وأماكن خدمة النراجيل دليفري، تنفيذا لمقررات محافظ بعلبك- ​الهرمل​ ووزارتي السياحة و​الصحة العامة​، وانطلاقا من تجاوب أهلنا وتفهمهم ووعيهم لمخاطر انتشار الوباء وحفاظا على سلامتهم".

واستثنى القرار ​الصيدليات​ والمحال الغذائية والأفران و​محطات الوقود​ "مع اعتماد التعقيم في هذه المؤسسات وبشكل دائم، انطلاقا من المصلحة العامة للحد من انتشار ​فيروس كورونا​".

وشددت البلدية على "التنفيذ الجدي والمسؤول لتدابير الوقاية الذاتية والمجتمعية التي أثبتت جدواها في كل الدول التي عانت من الوباء، مع التقيد بالحجر المنزلي وعدم التنقل إلا للضرورة الحياتية".