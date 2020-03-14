بلدية بعلبك: إقفال المطاعم والمراكز التجارية والرياضية بدءا من الإثنين

أصدرت بلدية بعلبك قرارا قضى ب"الإقفال الموقت، وحتى إشعار آخر، اعتبارا من بعد غد الاثنين، للمقاهي والمطاعم والمحال التجارية والنوادي الرياضية والمراكز الثقافية والترفيهية، وأماكن خدمة النراجيل دليفري، تنفيذا لمقررات محافظ بعلبك- الهرمل ووزارتي السياحة والصحة العامة، وانطلاقا من تجاوب أهلنا وتفهمهم ووعيهم لمخاطر انتشار الوباء وحفاظا على سلامتهم".
واستثنى القرار الصيدليات والمحال الغذائية والأفران ومحطات الوقود "مع اعتماد التعقيم في هذه المؤسسات وبشكل دائم، انطلاقا من المصلحة العامة للحد من انتشار فيروس كورونا".
وشددت البلدية على "التنفيذ الجدي والمسؤول لتدابير الوقاية الذاتية والمجتمعية التي أثبتت جدواها في كل الدول التي عانت من الوباء، مع التقيد بالحجر المنزلي وعدم التنقل إلا للضرورة الحياتية".
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