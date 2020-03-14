السعودي: صيدا ستواجه الكورونا صفا واحدا

أكد رئيس ​بلدية صيدا​ المهندس ​محمد السعودي​ " أننا في صيدا سنواجه تداعيات "​فيروس كورونا​" صفا واحد بالتعاون مع كافة شرائح المجتمع الأهلي وبالتنسيق التام مع كافة الإدارات المعنية"، داعيا "جميع المواطنين والمقيمين في صيدا ومنطقتها للإلتزام بإرشادات ​الوقاية​ والبقاء في المنازل إلا في الحالات الضرورية وعدم التجمع والإبتعاد عن الأمكنة التي يمكن أن تكون بيئة حاضنة لهذا الفيروس الذي أضحى وباء عالميا".

وقال خلال ترؤسه لقاءً لمتابعة عمل لجان الطوارىء البلدية والصحية و​الشرطة البلدية​ وفوج الإطفاء: الحمد لله لم تسجل في صيدا اية حالة إصابة بهذا الفيروس، ولكن هذا لا يعني أننا يجب أن نركن للأمان وعدم تطبيق الإرشادات، فنحن جميعا مسؤولون للتصدي لهذا الفيروس كي لا تنتقل العدوى السريعة الإنتشار من خلال الإهمال أو غيره".

ودعا المهندس السعودي "كافة الهيئات القادرة والفاعلة والمؤسسات والأفراد للتكافل الإجتماعي في هذه المرحة العصيبة، من خلال تقديم مساعدات مختلفة من طعام وشراب وأدوية للمواطنين من الطبقات الفقيرة ولا سيما وأن تطبيق الإرشادات والبقاء في المنازل ينعكس سلبا على هذه الفئة التي خسرت أيضا فرص العمل اليومية ما يفاقم من الأزمة الإجتماعية".

واطلع المهندس السعودي من اللجان المختصة على خطط حملات التعقيم التي تنفذها البلدية لعدد من المرافق والإدارات ودور العبادة والأماكن العامة، والتي شملت اليوم كاتدرائية ​مار الياس​ للموارنة وكاتدرائية مارنقولا للروم الكاثوليك.

لقاء وفد حراك صيدا.

والتقى المهندس السعودي اليوم في القصر البلدي مع وفد لجنة الطوارىء في حراك صيدا الذي سلمه رسالة تتعلق بإجراءات وملاحظات حول تداعيات "فيروس كورونا" ورغبة الحراك بالتعاون مع البلدية من أجل حماية المجتمع الصيداوي من هذه التداعيات.

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حضر عن وفد الحراك السيدات: لما الطويل وأماني أبوزينب وهيفاء مملوك وهدى حافظ.

وحضر عن البلدية إلى جانب الرئيس السعودي : رئيس لجنة الطوارى البلدية الحاج حسن الشماس، وعضوي المجلس البلدي الأستاذ كامل كزبر والمهندس ​محمد البابا​، ورئيس المصلحة الصحية في البلدية الدكتور مروان ​سعد المصري​، وقائد شرطة بلدية صيدا المفوض ثالث بدر قوام، وقائد فوج إطفاء صيدا الملازم أول إطفائي سليم الغضبان، رئيس فرق الطوارىء البلدية السيد أحمد قاسم، وعضوي اللجنة الإعلامية في بلدية صيدا المستشار والمنسق الإعلامي الصحافي غسان الزعتري ومديرة موقع بلدية صيدا الآنسة رئيفة الملاح.

وأستهل المهندس السعودي اللقاء مثنيا على مبادرة الحراك التي تعكس روح المسؤولية العالية في هذه المرحلة الحساسة والهامة، كما نوه بما تضمنته رسالة وفد الحراك من نقاط وملاحظات مؤكدا الحرص على التعاون من أجل مصلحة صيدا وأهلها ومجتمعها.

وأعتبر أن ما تضمنته رسالة وفد الحراك محل إهتمام جدي من قبل البلدية ولجانها ، وهي ستتدارسها لتكون خطوات عملانية بالتعاون مع المجتمع الأهلي والإدارات المعنية

وأكد أن البلدية باشرت منذ عدة أسابيع سلسلة خطوات عملانية وتعقيم وإستضافة لقاءات توعوية للوقاية من فيروس كورونا بهدف عدم إنتشاره او وصول عدوى هذه الفيروس.