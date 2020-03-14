شدّد عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ​وهبي قاطيشه​، في تعليق عل مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نطالب ​الدولة​ وبإصرار بإقفال الحدود البريّة الشماليّة نهائيًّا مع ​سوريا​ في الإتجاهين، حفاظًا على صحّة العكاريّين.

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كانت هذه تفاصيل خبر قاطيشه: نطالب الدولة وبإصرار بإقفال الحدود البرية الشمالية نهائيا مع سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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