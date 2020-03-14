المطران عون: نفسح استثنائيا من فريضة الاشتراك بقداديس الآحاد والأعياد

وجه راعي أبرشية جبيل المارونية ​المطران ميشال عون​، إلى الكهنة وأبناء الرعايا تدبيرا احترازيا مؤقتا وحتى اشعار آخر، بالنسبة للقداديس والمآتم والجنازات، وذلك منعا لتفشي فيروس الكورونا.

ودعا عون إلى "التقيد بتوجيهات ​وزارة الصحة​ وتطبيق ما يصدر عن ​منظمة الصحة العالمية​ التي تدعو صراحة إلى تفادي التجمعات والاختلاط بالناس، واتباع مختلف أساليب الوقاية، لذلك، حرصا منا على سلامة المؤمنين، ولتجنيبهم خطر انتقال العدوى إليهم، واستجابة لطلب السلطات المدنية والروحية التي تدعونا إلى البقاء في المنازل وتفادي التجمعات، نفسح استثنائيا وبصورة مؤقتة لأسباب وقائية من فريضة الاشتراك بالقداس الإلهي أيام الآحاد والأعياد المقررة".

وأكد المطران عون "أنه يجب أن يعوض عنه بالصلاة البيتية في العائلة والاشتراك بالقداس الإلهي عبر وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت، يحتفل كهنة الرعايا بالقداس الإلهي في رعاياهم مع من يحضر من أبناء الرعية حاملين بصلاتهم الرعية وكل أبنائها وبناتها الذين آثروا البقاء في منازلهم وعدم المجيء إلى الكنيسة".

وتوجه اليهم في ما يخص المآتم والجنازات بكلمات ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​، الذي أوعز إلى المطارنة والكهنة "اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تجنب التجمعات الكبيرة في الأحزان، والطلب من المحزونين أن يبادروا إلى الاختصار في تقبل التعازي، والطلب من المعزين الصلاة معهم من منازلهم".