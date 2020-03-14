هيئة قضاء زحلة بالتيار الوطني الحر تباشر عمليات التعقيم

بدأت اليوم هيئة قضاء زحلة في ​التيار الوطني الحر​ عملية تعقيم دور العبادة والأماكن العامة بالتعاون مع ​حزب الاتحاد​ في كافة بلدات وقرى زحلة والمدينة، وذلك يأتي بعدما اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب ​جبران باسيل​ تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة ​فيروس كورونا​.

وتستمر حملة التعقيم لايام لتشمل كل المنطقة والقضاء على أن تستكمل تباعا في مواجهة الكورونا وللوصول لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة بالصحة والسلامة.