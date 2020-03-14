هيئة قضاء زحلة بالتيار الوطني الحر تباشر عمليات التعقيم

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بدأت اليوم هيئة قضاء زحلة في التيار الوطني الحر عملية تعقيم دور العبادة والأماكن العامة بالتعاون مع حزب الاتحاد في كافة بلدات وقرى زحلة والمدينة، وذلك يأتي بعدما اعلن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تشكيل لجنة طوارئ لمواجهة فيروس كورونا.
وتستمر حملة التعقيم لايام لتشمل كل المنطقة والقضاء على أن تستكمل تباعا في مواجهة الكورونا وللوصول لتجاوز هذه المرحلة الدقيقة بالصحة والسلامة.
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