نجم: الحكومة بغيبوبة ولماذا لم تعلن حال الطوارئ ويُفرض الإقفال العام؟

شدّد النائب ​نزيه نجم​ على أنّ "​لبنان​ على شفير الكارثة، إن لم نقل أنّنا بتنا في قلبها، والصمت ما عاد مقبولًا. ثمّة سلطة تنفيذيّة من المفترض أن تكون هي المسؤولة والمبادرة. ثمّة سلطة تنفيذيّة من المفترض أن تتّخذ القرارات العاجلة، ولكن يبدو أنّ الفيروس أصابها، فقرّرت حجر نفسها عن اللبنانيين، بدل أن تُسهل عليهم حجر أنفسهم منعًا لتفشّي فيروس "كورونا".

وتوجّه في رسالة إلى ​الحكومة​، قائلًا: من عُزلتِكم أجيبونا: لماذا لا يَستبدل بعض الوزراء خطاباتهم المتواصلة بقراراتٍ عمليّة بدل التبريرات، ألم يكن الوضع أفضل؟ لماذا لم تُعلن حال الطوارئ، ويُفرض الإقفال العام والحدّ من التنقلات، كي نضمن العزل ووقف التفشّي؟ حتّى الساعة، لا جواب مِن مسؤول بينكم يُبرّر التأخير في قرار من هذا النوع".

وركّز نجم على "أنّنا نُدرك أنّ الأمر يتطلّب تعاونًا بين الشعب والحكومة، ولكن ماذا قدّمت الحكومة مِن تسهيلات للشعب ليتمكّن من الصمود؟"، متسائلًا: "هل يتحمّل المسؤولون، من رئيس الحكومة إلى وزرائها جميعًا، مسؤوليّة تفشّي الوباء بين اللبنانيين بسبب مماطلتهم وتقاعسهم عن اتخاذ القرار؟ مسؤوليّتكم أمام الله والوطن والشعب كبيرة، ولن نسكت عَن تقصيركم، والتاريخ سوف يحاكمكم".

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وأشار إلى أنّ "الوزراء يتباهون بأنّ الاجراءات المتّبعة تشابِه إجراءات دول غربيّة، ولكن ما لم ينتبهوا له أنّ ظروف الغرب مختلفة: بتركيبة المجتمع ووضعه المعيشي وبناه التحتية وتأمين أساسيّات العيش، ووضع الطبابة والإستشفاء. لم ينتبهوا إلى أنّ بلدنا مهدّد بقنبلة مئات آلاف الأشخاص بين لاجئ فلسطيني ونازح سوري، عدا عن بؤر ​الفقر​ والكثافة السكانيّة في العديد من الأحياءِ اللبنانية". وسأل: "من اليوم، لماذا لا تُعلَن حال الطوارئ، وتواكَب بخطّة لعزل المناطق وإجبار الجميع على التزام المنازل، وتأمين المسلتزمات الأساسيّة من مأكولات ودواء لكلِّ الأحياء السكنيّة لتجنّب التنقّل".

كما تساءل: "من اليوم، لماذا لا يُقفل ​المطار​ نهائيًّا وتُقفل الحدود كلّها من معابر شرعيّة وغير شرعيّة، وليراقب ​الجيش​ معابر التهريب عبر طائرات "الدرونز"، فنضبط حدودنا الجويّة والبحريّة والبريّة كي نتمكّن من الحدّ من دخول الحالات؟ من اليوم، لماذا لا تُستحدث أماكن حجر مخصّصة ومجهّزة تحت رقابة فريق مشرف، كي لا تَبقى الأمور إستنسابيّة"، متسائلًا: "من اليوم، الاجراءاتُ باتت مُلحة ومطلوبة: لقد اكتفينا من مماطلتُكم في توقيف الرحلات من بلدان الوباء، ولقد اكتفينا من إهمالكم في متابعة بعض الحالات، وتكفينا عشوائيتُكم في فحص الوافدين إلى لبنان".

وأكّد نجم أنّ "في انتظار الحكومة كي تستيقظ من غيبوبتها، علينا كمجتمعٍ أن نبادر لنحمي أنفسنا، فنفرض الإقفال والتزام المنازل، للمساهمة في مسؤوليّتنا تجاه بلدنا وشعبِنا". وتوجّه بـ"تحيّة من القلب لأبطالنا الأطباء والممرّضين وأفراد الجسم الإستشفائي والإسعافي. تعازينا لعائلات ضحايا "كورونا"، ودعواتُنا بالشفاءِ للمصابين. حمى الله لبنان وشعبه".