إقفال في رياق حوش حالا ومناشدات لوقف التجمعات

دعا رئيس ​بلدية رياق​ ​حوش حالا​ جان معكرون، إلى "إقفال المؤسسات بسبب انتشار ​فيروس كورونا​".

وأشار في بيان إلى أنه "سندا للكتاب الصادر عن رئيس ​مجلس الوزراء​ المتضمن توصيات لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا، وبعد التواصل مع محافظ ​البقاع​ وجمعية تجار رياق - حوش حالا، ونظرا إلى المستجدات ودقة المرحلة وخطورتها، يطلب من مختلف أنواع المحال الإقفال الفوري والتام لغاية 21 /3/2020 ضمنا، باستثناء محال المواد الغذائية واللحوم والخضار وأفران الخبز والصيدليات، على أن تتخذ هذه المحال أقصى شروط الوقاية والنظافة و​السلامة العامة​. وتدعو البلدية المواطنين والنازحين إلى التخفيف قدر المستطاع من التنقل والتجول إلا عند الضرورة الملحة، ووقف كل أشكال التجمعات لدرء الأخطار عنهم وعن عائلاتهم".

وناشد الأهالي "التحلي بالمسؤولية والوعي الكامل في هذه المرحلة الدقيقة، على أن تستكمل متابعة الإجراءات وفق تطور الأمور والتعاميم الصادرة عن الجهات المعنية".