لقاء تنسيقي لحركة أمل وحزب الله في المصيلح للتداول بكورونا

عقد مكتب الشؤون البلدية والاختيارية في ​حركة أمل​ - إقليم ​الجنوب​ والعمل البلدي في ​حزب الله​، لقاء تنسيقي في المصيلح، وجرى التداول في أزمة ​فيروس كورونا​ الراهنة. وخلص اللقاء الى الاتفاق على توصيات، أبرزها تأكيد دور المجالس البلدية لجهة تفعيل عملها بفرض إجراءات صارمة لمحاصرة الوباء، والتعاون اليومي مع أجهزة الدولة ومواكبة الإجراءات التي تصدر عن الوزارات المختصة. وأبقى اللقاء اجتماعاته مفتوحة.

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