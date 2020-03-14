سيارة لحراك صيدا تجوب شوارع صيدا لنشر الوعي عن كورونا

جابت سيارة تابعة لحراك ​مدينة صيدا​، شوارع المدينة وأحياءها مرورا بمنطقة سينيق والمدن الصناعية والسوق التجارية، وصولا إلى منطقة ​كفرجرة​ والمناطق المحيطة بالمدينة، وبثت عبر مذياع ومكبرات صوت، توجيهات للوقاية من ​فيروس كورونا​ ولالتزام الإرشادات الطبية والابتعاد عن مسببات الإصابة بالفيروس ونقله الى الغير، وشددت على الوعي والمسؤولية وعدم الاستهتار للحد من انتشاره.

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