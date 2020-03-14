إصابة وزيرة البيئة الفرنسية بفيروس كورونا

أشارت وسائل إعلام إلى أن وزيرة ​البيئة​ الفرنسية نيكولا إولو، أُصيبت ب​فيروس كورونا​. وكان وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران قد أعلن في وقت سابق من اليوم وفاة 18 مصابا بفيروس كورونا في فرنسا خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ما يرفع العدد الاجمالي للوفيات إلى 79، مشيرا الى أن هناك 154 شخصا في حالة حرجة، كما ارتفع عدد المصابين إلى 3661 بعدما كان 2876 مساء أمس الخميس.

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