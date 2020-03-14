أصدر الرئيس السوري ​بشار الأسد​ المرسوم رقم 86 للعام 2020، القاضي بتأجيل ​انتخابات​ أعضاء مجلس الشعب للدور التشريعي الثالث المحدّدة بموجب المرسوم رقم 76 لعام 2020 بتاريخ 13 نيسان 2020، إلى يوم الأربعاء الواقع في 20 أيار 2020؛ وذلك ضمن الإجراءات الإحترازية الّتي تقوم بها الدولة للتصدّي لفيروس "كورونا".

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كانت هذه تفاصيل خبر الأسد أصدر مرسوما بتأجيل انتخابات مجلس الشعب إلى 20 أيار ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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