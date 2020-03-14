ذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أنّ "بناءً على المعطيات والمؤشّرات الوبائيّة لفيروس "كورونا" (كوفيد 19) محليًّا وعالميًّا، وفي إطار تصنيف "منظمة الصحة العالمية" لهذا المرض جائحةً عالميّةً، فقد استعرضت اللجنة العليا الّتي تتولّى بحث آليّة التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المعطيات والمؤشّرات كافّة، وقرّرت تعليق الدراسة في المؤسّسات التعليميّة كافّة في سلطنة عمان بمختلف مستوياتها لمدّة شهر واحد ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 15 آذار".
وحثّت اللجنة الّتي هي في حالة انعقاد دائم، أولياء الأمور والأسر عمومًا على "بقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة في المؤسّسات التعليميّة".
كانت هذه تفاصيل خبر تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة بسلطنة عمان لمدة شهر ابتداء من الغد بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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