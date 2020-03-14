تعليق الدراسة بالمؤسسات التعليمية كافة بسلطنة عمان لمدة شهر ابتداء من الغد بسبب كورونا

ذكرت "وكالة الأنباء العمانية" أنّ "بناءً على المعطيات والمؤشّرات الوبائيّة لفيروس "كورونا" (كوفيد 19) محليًّا وعالميًّا، وفي إطار تصنيف "​منظمة الصحة العالمية​" لهذا المرض جائحةً عالميّةً، فقد استعرضت اللجنة العليا الّتي تتولّى بحث آليّة التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس "كورونا" المعطيات والمؤشّرات كافّة، وقرّرت تعليق الدراسة في المؤسّسات التعليميّة كافّة في ​سلطنة عمان​ بمختلف مستوياتها لمدّة شهر واحد ابتداءً من يوم غدٍ الأحد 15 آذار".

وحثّت اللجنة الّتي هي في حالة انعقاد دائم، أولياء الأمور والأسر عمومًا على "بقاء الطلبة في منازلهم طوال فترة تعليق الدراسة في المؤسّسات التعليميّة".