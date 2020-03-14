لفت المتحدّث باسم وزارة الخارجية الايرانية، عباس موسوي، إلى أنّ "بعد تغريدات وزير الخارجية محمد جواد ظريف واتصالاته الهاتفية وجهود السفارات الإيرانية، تلقّينا مساعدات من الصين وتركيا والإمارات وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بالإضافة إلى مساعدات ماليّة ومعدّات طبيّة من اليابان وقطر وأذربيجان وروسيا".
وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إيران حكومةً وشعبًا لن تنسى الأصدقاء الّذين وقفوا الى جانبها في الأوقات الصعبة".
وكان قد أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني کیانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس "كورونا" ارتفع الى 611 شخصًا، والمصابين 12 ألفًا و729، والمتعافين 4 آلاف و339 شخصًا.
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: تلقينا مساعدات من دول عدة بينها الصين والإمارات وفرنسا لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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