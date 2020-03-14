خارجية إيران: تلقينا مساعدات من دول عدة بينها الصين والإمارات وفرنسا لمواجهة كورونا

لفت المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الايرانية​، ​عباس موسوي​، إلى أنّ "بعد تغريدات وزير الخارجية ​محمد جواد ظريف​ واتصالاته الهاتفية وجهود السفارات ال​إيران​ية، تلقّينا مساعدات من ​الصين​ و​تركيا​ و​الإمارات​ و​ألمانيا​ و​فرنسا​ و​بريطانيا​، بالإضافة إلى مساعدات ماليّة ومعدّات طبيّة من ​اليابان​ وقطر و​أذربيجان​ و​روسيا​".

وأكّد في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "إيران حكومةً وشعبًا لن تنسى الأصدقاء الّذين وقفوا الى جانبها في الأوقات الصعبة".

وكان قد أعلن مدير مركز الإعلام بوزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبّي الإيراني کیانوش جهانبور، في وقت سابق اليوم، أنّ عدد الوفيات في البلاد بسبب فيروس "كورونا" ارتفع الى 611 شخصًا، والمصابين 12 ألفًا و729، والمتعافين 4 آلاف و339 شخصًا.