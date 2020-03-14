شركة نفط الكويت: عملياتنا مستمرة بصورة طبيعية وبلا انقطاع

أكّد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في شركة نفط الكويت، قصي العامر، أنّ "عمليّات الشركة متواصلة بصورة طبيعيّة ودون أي انقطاع"، لافتًا إلى أنّ "العاملين يمارسون مهامهم في الحقول والمنشآت وفق خطّة الطوارئ الّتي وضعتها الشركة لضمان استمراريّة العمل في هذه الظروف الإستثنائيّة".
وذكر أنّ "الإدارة العليا بمؤسّسة البترول الكويتية والشركة تتابع احتياجات العاملين بصورة مباشرة، إذ قام الرئيس التنفيذي للمؤسّسة هاشم هاشم وعدد من نواب الرئيس التنفيذي بزيارة إلى بعض منشآت ومرافق الشركة، شملت كلًّا من المنشآت النفطيّة في شمال وغرب الكويت، بهدف الإطمئنان إلى سير العمل في مناطق العمليّات والحقول".
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