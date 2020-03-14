سلطات الإمارات توقف موقتا إصدار التأشيرات ابتداء من 17 آذار باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية

أعلنت ​الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية​ في ​الإمارات​، أنّ "دولة الإمارات قرّرت وقفًا موقّتًا لإصدار التأشيرات كافّة ابتداء من 17 آذار الحالي، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية".

وأوضحت في بيان، أنّ "ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائيّة والإحترازيّة الّتي تتّخذها الدولة تجاوبًا مع رفع مستوى فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد- 19) من قبل "​منظمة الصحة العالمية​"، واعتباره وباءً، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة". ولفتت إلى أنّ "القرار لا يسري على الأشخاص الّذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار".

وركّزت على أنّ "قرار الوقف الموقّت للتأشيرات يأتي حتّى يتمّ تفعيل آليّة للفحص الطبّي في بلدان المغادرة كإجراء إضافي، نظرًا لما تشهده دول العالم على صعيد مواجهة فيروس "كورونا" المستجد من إجراءات إحترازيّة ووقائيّة تستهدف الصالح العام لجميع الدول على حد سواء، وما يمثّله السفر بين البلدان في هذه المرحلة من خطورة عليها".