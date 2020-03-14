شكرا لقرائتكم خبر عن "المحامين" تقيم سرادق بمدخل النقابة استعدادا لانتخابات الغد.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النقابة العامة للمحامين، من استعداداتها للانتخابات المقرر عقدها غدا الأحد، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، حيث شكلت 10 لجان بمقر النقابة العامة، كما أقامت النقابة سرادق مفتوح بمداخلها.

يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وأكدت اللجنة المشرفة على الانتخابات أن عملية التصويت تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا و تنتهى في تمام الساعة الخامسة مساءا، مضيفة أن الناخب من له حق التصويت هو المدرج اسمه بكشوف الناخبين وأنه يشترط حضوره شخصيا للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالإضافة الى بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المميكن .

وأوضحت اللجنة أنه يتم تسليم الناخب عدد ثلاث بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت في الصندوق الخاص بكل منها ، مشيرة الى أنه يحق للناخب اختيار 25 مرشحا من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف و المقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة و أنه لا يعد التصويت باطلا في تلك الحالة .

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أعلنت من قبل الكشوف النهائية للمرشحين فى الانتخابات التى تعقد 15 مارس المقبل، على منصب نقيب المحامين وأعضاء مجلس النقابة، وذلك بعدما أغلقت باب التنازلات والطعون والاعتراضات على المرشحين فى الانتخابات الخميس الماضى.

Advertisements