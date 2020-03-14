قال محمد اليوبي، مدير الأوبئة بوزارة الصحة، في ندوة صحافية يعقدها الآن بمقر وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب تسجيل 9 اصابات جديدة لينتقل العدد إلى 17 اصابة، إن معدل عمر الأشخاص المصابون بكورونا في المغرب، حتى اليوم السبت، يصل إلى 51 سنة، مؤكدا أن أكثر الأشخاص المصابون متقدمون في السن.
وأوضح اليوبي أن 11 من المصابين، جنسيتهم مغربية، وهم عائدون من الخارج، بينما 6 جنسيتهم فرنسية، وبحسب الجنس، يوجد 10 مصابين ذكورا و7 إناث.
أصغر المصابين، يصل عمره 9 أشهر، وهو رضيع، ابن الفرنسي الذي دخل المغرب عن طريق مطار مراكش،، بينما الأكبر سنا هي السيدة التي توفيت، ويصل عمرها 89 سنة.
وبخصوص الحالة الوحيدة التي أصيبت في المغرب، قال اليوبي، إنها سيدة كانت في المغرب، وانتقل الفيروس إليها عن طريق زوجها، العائد من الخارج.
وبخصوص الدول التي جاء منها المصابون، قال اليوبي، إن ستة مصابين قدموا من فرنسا وخمسة من اسبانيا وخمسة من إيطاليا.
معدل عمرهم هو 51 سنة
ادنى عمر هو تسعة اشهر واقصى هو 89 سنة
اكثرية اشخاص متقدمين في السن
واحد عادى الزوجة ديالو
كانت هذه تفاصيل خبر اليوبي: معدل عمر المصابين بكورونا بالمغرب 51 سنة.. وسيدة أخذت الفيروس من زوجها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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