ميسي: ابقوا في منازلكم.. وكل مشاعر الحب والامتنان للعاملين في المستشفيات وقطاع الصحة

وجه النجم الأرجنتيني لفريق برشلونة ميسي رسالة مؤثرة بعد تفشي فيروس “كورونا” وتسببه في دق ناقوس الخطر في مجموعة من الدول، بينها إسبانيا حيث يقيم.

وقال ميسي في تدوينة له “ابقوا في منازلكم.. إنها أيام عصيبة على جميع المواطنين في مختلف بقاع العالم، منشغلون بما يحدث في العالم، وأغتنم الفرصة لتقديم تحية كبيرة إلى جنود الصفوف الأولى العاملين بالمستشفيات ومراكز الصحة”.

وتابع ميسي “الصحة يجب أن تظل، دائما، أولوية.. إنها ظرفية صعبة وعلينا التقيد بتعليمات وتوجيهات المنظمات الصحية، والسلطات، وهذه هي الطريقة التي يمكننا من خلالها مواجهة الفيروس.

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وأضاف “حان الوقت لنكون في مستوى المسؤولية، والبقاء في منازلنا، وهي أيضا فرصة لتقاسم اللحظات مع أفراد عائلتنا لأنه ليس دائما في وسعنا القيام بذلك”.

وختم ميسي قائلا “تحية لكم وأتمنى صادقا تجاوز هذه الظرفية العصيبة في أقرب وقت ممكن”.