حكومة أراغون الاسبانية “تقرر” إغلاق الفنادق وجميع المحلات باستثناء الصيدليات ومحلات بيع التغذية

قررت حكومة أراغون الإسبانية إغلاق الفنادق، المطاعم، النوادي الرياضية، وجميع المحلات التجارية باستثناء الصيدليات ومحلات بيع التغذية في محاولة للسيطرة على الوضع ومواجهة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وقالت الحكومة، في بلاغ لها، إنه تم اتخاذ القرار لمحاولة وقف منع الفيروس الذي انتشر بشكل مهول في إسبانيا، وجعلها تحتل المركز الثاني من حيث عدد الإصابات بالفيروس في أوروبا بعد إيطاليا عقب بلوغ 6 آلاف حالة و188 وفاة.

وكانت الحكومة الاسبانية قد قررت، اليوم السبت، منع مواطنيها من الخروج والتنقل إلا عند الضرورة القصوى كإجراء احترازي جديد للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، الذي جعل إسبانيا ثاني دولة في القارة الأوروبية من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية أن الحكومة أعلنت، خلال اجتماع طارئ اليوم السبت، منع التنقل بداية من الساعة الثامنة من يوم الاثنين لجميع الأشخاص إلا عند الضرورة القصوى لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.

وشدد المصدر ذاته على كون الترخيص بالخروج يمنح فقط للمتوجهين إلى العمل أو الراغبين في اقتناء الأكل، في خطوة للسيطرة على انتشار الفيروس، الذي خلف الكثير من الإصابات والوفيات.