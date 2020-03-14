عاجل.. إسبانيا تمنع تنقل المواطنين إلا عند الضرورة بداية من الاثنين بسبب “كورونا”

قررت الحكومة الاسبانية منع مواطنيها من الخروج والتنقل، إلا عند الضرورة القصوى، كإجراء احترازي جديد للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، الذي جعل إسبانيا ثاني دولة في القارة الأوروبية من حيث عدد الإصابات بالفيروس.

وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن الحكومة أعلنت، خلال اجتماع طارئ اليوم السبت، منع التنقل بداية من الساعة الثامنة من يوم الاثنين لجميع الأشخاص، إلا عند الضرورة القصوى لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.

وشدد المصدر ذاته، على كون الترخيص بالخروج يمنح فقط للمتوجهين إلى العمل أو الراغبين في اقتناء الأكل، في خطوة للسيطرة على انتشار الفيروس، الذي خلف الكثير من الإصابات والوفيات.

وبلغت عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في إسبانيا 6 آلاف إصابة و188 حالة وفاة، في وقت شهدت مدينة مدريد لوحدها تسجيل 2940 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، في وقت توفي فيه 133 شخصا.