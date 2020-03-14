قررت الحكومة الاسبانية منع مواطنيها من الخروج والتنقل، إلا عند الضرورة القصوى، كإجراء احترازي جديد للتصدي لانتشار فيروس “كورونا” المستجد، الذي جعل إسبانيا ثاني دولة في القارة الأوروبية من حيث عدد الإصابات بالفيروس.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، أن الحكومة أعلنت، خلال اجتماع طارئ اليوم السبت، منع التنقل بداية من الساعة الثامنة من يوم الاثنين لجميع الأشخاص، إلا عند الضرورة القصوى لمواجهة تفشي فيروس “كورونا”.
وشدد المصدر ذاته، على كون الترخيص بالخروج يمنح فقط للمتوجهين إلى العمل أو الراغبين في اقتناء الأكل، في خطوة للسيطرة على انتشار الفيروس، الذي خلف الكثير من الإصابات والوفيات.
وبلغت عدد الإصابات بفيروس “كورونا” في إسبانيا 6 آلاف إصابة و188 حالة وفاة، في وقت شهدت مدينة مدريد لوحدها تسجيل 2940 حالة إصابة بفيروس “كورونا”، في وقت توفي فيه 133 شخصا.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. إسبانيا تمنع تنقل المواطنين إلا عند الضرورة بداية من الاثنين بسبب “كورونا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.