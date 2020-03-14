مغاربة مستاؤون من تعليق ميناء طنجة المتوسط رحلاته البحرية: قرار مفاجئ لم نخبر به- فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر مواطنون عن استيائهم من تعليق ميناء طنجة المتوسط لرحلاته البحرية، بشكل مفاجئ، ومن دون سابق إشعار.

وكشف المواطنون، القادمون من مدن العرائش، والقصر الكبير، والدار البيضاء، لـ”اليوم 24″، أن السلطات لم تحدد المدة، التي سيتم فيها تعليق الرحلات، إذ تضاربت الأنباء داخل الميناء، وقالت إنها ما بين 3 أيام وشهر.

وطالب المتحدثون، المستقرون في مدن إسبانيا، السلطات المينائية بالسماح لهم بالعبور، نظرا إلى ما يمكن أن يترتب عن غيابهم عن وظائفهم من ضرر كبير على مستقبل عائلاتهم.