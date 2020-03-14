عاجل.. الحكومة تقرر تقنين أسعار “الكمامات” والمطهرات الكحولية.. تُنشر الثلاثاء

قالت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إنه تجنبا للمضاربة في مادتي الكمامات الطبية والمطهرات الكحولية، تقرر تقنين أسعار هاتين المادتين، وضبط مسالك توزيعهما، من أجل جعلهما في متناول المواطنين

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن سيتم نشر أسعار البيع القصوى للمادتين، في الجريدة الرسمية، ليوم الثلاثاء المقبل.

وذكرت الوزارة في بلاغها، بأن الكمامات الطبية غير ضرورية، إلا في حالة الإصاب بالمرض، وأن الحرص على الغسل المتكرر لليدين بالماء والصابون، يبقى إحدى الوسائل المتاحة للوقاية من وباء كورونا.

وعقدت لجنة الأسعار المشتركة بين الوزارات، اليوم السبت، اجتماعا لها، من أجل الوقوف على وضعية توفير الكمامات الصحية والمطهرات الكحولية وكذا الأثمنة التي تباع بهما.