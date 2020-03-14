قرر بنك التجاري وفا اتخاذ إجراءات احترازية من انتشار فيروس كورونا المستجد ابتداء من بداية الأسبوع المقبل.
وكشفت إدارة البنك في وثيقة موقع بتاريخ أمس الجمعة، أنها لن تسمح انطلاقا من الإثنين المقبل بدخول المترفقين الخارجين إلى مقراتها سواء كانوا مزودي خدمات أو بضائع أو مستشارين أو غيرهم، إلا في حالات الضرورة.
وأضافت أن على الأشخاص الذين سيحضون بالإسثناء من هذا المنع ملء استمارة توضح مسار تنقلاتهم والأماكن التي سافروا إليها خلال الأسبوعين الأخيرين.
كما طالبت إدارة البنك المسؤولين عن هذه العمليات بتجميع الإستمارات ورفعها إلى الإدارة قبل 48 ساعة من انطلاق الأشغال.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا..”التجاري وفا بنك” يتخذ إجراءات احترازية مع موردي الخدمات الخارجية ابتداء من الاثنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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