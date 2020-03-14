فرنسا: المئات في العاصمة يتظاهرون ضد سياسة ماكرون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - احتشد المئات من الناشطين الفرنسيين، إلى شوارع العاصمة باريس، اليوم السبت، رغم توصيات الحكومة بحظر التجمعات التي تضم أكثر من 100 شخص، إلى حين السيطرة على الفيروس.

وأوقفت قوات الأمن في صباح اليوم 17 شخصًا وتدخلت بعد وقوع صدامات في جادة أراغاو في جنوبي العاصمة، بحسب تغريدة لشرطة باريس.

ودعا الجمعة الناشطان القياديان في الحركة جيروم رودريغيز وماكسيم نيكول إلى التحلي "بالمسؤولية" بمواجهة الأزمة الصحية، وطلبا عدم إجراء هذه التظاهرة.

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وقررت الحكومة من جهتها عدم منع التظاهرات، لكن دعت إلى "إرجائها" بشكل منتظم، كما أكد الجمعة وزير الداخلية كريستوف كاستانير.

وكما في كل أسبوع، أصدرت الشرطة أمرًا بمنع تجمع "السترات الصفراء" في أماكن تضم مؤسسات عامة، وفي الشانزيليزيه والأحياء التي تحتوي على متاجر كبرى.

وأعلن رئيس الوزراء إدوار فيليب أمس الجمعة، أن الحكومة ستخفض إلى مئة بدل ألف عدد الأشخاص المسموح بتجمعهم في فرنسا بهدف "ضبط" تفشي فيروس كورونا.