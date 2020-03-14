شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الإمارات تعلق الرحلات الجوية القادمة والمغادرة من أربع دول والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 6:24 مساءً, 14 مارس 2020 م المناطق - واس أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية عن تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق ابتداء من 17 مارس وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لجميع الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع انتشار فيروس كورونا المتجدد .

وقالت الهيئة في بيان أصدرته اليوم: إن قرار تعليق الرحلات جاء بعد دراسة وتقييم الوضع العالمي وانتشاره على معظم دول العالم ومن ضمنها إيطاليا، حيث إن هناك تنسيقاً وتعاوناً مستمراً مع كل الجهات المعنية داخل وخارج الدولة لمراقبة تطورات الأوضاع للمحافظة على أمن وسلامة الطيران المدني.

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