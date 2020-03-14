شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تغلق المطاعم والمتاجر غير الضرورية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل

دخل قرار الحكومة التشيكية بإغلاق أبواب المطاعم والمتاجر التي تقدم سلعا غير ضرورية في جمهورية التشيك حيز التنفيذ اليوم السبت في إطار الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد19).

وأشارت الحكومة التشيكية في بيان لها إلى أن القرار يستثنى من ذلك، محلات البقالة والصيدليات ومتاجر أغذية الحيوانات الأليفة ومنافذ الصحة ومراكز التجميل ومحلات النظارات ومقاصف الشركات، ومحطات البنزين.

وكانت إذاعة التشيك قد ذكرت في 10 مارس أن هناك 61 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.