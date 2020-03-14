شكرا لقرائتكم خبر عن التشيك تغلق المطاعم والمتاجر غير الضرورية لمواجهة كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت الحكومة التشيكية في بيان لها إلى أن القرار يستثنى من ذلك، محلات البقالة والصيدليات ومتاجر أغذية الحيوانات الأليفة ومنافذ الصحة ومراكز التجميل ومحلات النظارات ومقاصف الشركات، ومحطات البنزين.
وكانت إذاعة التشيك قد ذكرت في 10 مارس أن هناك 61 حالة إصابة بفيروس كورونا في البلاد.
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