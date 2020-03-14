شكرا لقرائتكم خبر عن "أبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين العظمى لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل
ويشير مصطلح "الصين العظمى" إلى الأقاليم التي تديرها جمهورية الصين الشعبية، وبينها هونج كونج وماكاو، والأقاليم التي تديرها تايوان. والمصطلح أكثر انتشارا في مجالات الاقتصاد والمجتمع والاستثمار
ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة أن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي خفض الكثافة وزيادة البعد الاجتماعي"، موضحا أن هذا أسفر عن اتخاذ قرار بإغلاق مؤقت للمتاجر والعمل من المنزل خارج الصين.
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