شكرا لقرائتكم خبر عن "أبل" تغلق جميع متاجرها خارج الصين العظمى لمدة أسبوعين والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت شركة "أبل" الأمريكية العملاقة للصناعات الإلكترونية اليوم السبت أنها ستغلق متاجرها خارج ما يعرف باسم "الصين العظمى"، والتي يُقدر عددها بالمئات، حتى 27‪ مارس الجاري، وأنها ستطبق العمل من المنزل للمساعدة في الحد من انتشار فيروس كورونا المستجد

ويشير مصطلح "الصين العظمى" إلى الأقاليم التي تديرها جمهورية الصين الشعبية، وبينها هونج كونج وماكاو، والأقاليم التي تديرها تايوان. والمصطلح أكثر انتشارا في مجالات الاقتصاد والمجتمع والاستثمار

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن الرئيس التنفيذي للشركة، تيم كوك، في خطاب نُشر على الموقع الإلكتروني للشركة أن "الطريقة الأكثر فعالية لتقليل مخاطر انتقال الفيروس هي خفض الكثافة وزيادة البعد الاجتماعي"، موضحا أن هذا أسفر عن اتخاذ قرار بإغلاق مؤقت للمتاجر والعمل من المنزل خارج الصين.